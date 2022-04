Riccione: i vincitori dell’Mc Hip Hop Contest 2022

Attualità

Riccione

| 14:10 - 20 Aprile 2022

Lunedì 18 aprile al PlayHall di Riccione, davanti ad un numerosissimo e caloroso pubblico, si è conclusa la ventiseiesima edizione dell’Mc Hip Hop Contest 2022 con l’elezione dei vincitori del Crew Contest. In gara 65 crew provenienti da tutt’Italia.



A vincere il titolo più prestigioso di The Crew of the Year 2022, la formazione 40017 da San Giovanni Persiceto (Bologna) coreografata da Federica Guerra e Riccardo Benetazzo.



VINCITORI CREW CONTEST 2022



Categoria KIDZ

1° posto Gamma Bandits da Civitavecchia

2° posto Zigulì da Montalto di Castro

3° posto Sweeties da La Spezia

Categoria MIX STYLE YOUNG A

1° posto Big Bang Crew da Cuneo

2° posto Bidibi Bodibi Crew da Tezze sul Brenta (VI)

3° posto Kin Drop da Imperia e Busy Bees da Torino

Categoria MIXTYLE YOUNG B

1° posto Chatterbox da Spinea (VE)

2° posto Young Family da Civitavecchia

3° posto SpicyKidz da Santa Lucia di Piave (VE)

Categoria MIX STYLE OVER

1° posto PNC Project da Spinea (VE)

2° posto Waacking Fever da Busalla (GE)

3° posto Divas da Altamura (BA)

Categoria SPERIMENTAZIONI COREOGRAFICHE

1° posto The Muse Family da Porto Recanati (MC)

2° posto Team X da Padova

3°posto Expression Mega Crew da Ariano Irpino (AV)

Categoria HIP HOP OVER A

1° posto La Spass da Brescia

2° posto Glance Up da Busalla (GE)

3° posto Freshpopa Crew da Brindisi

Categoria HIP HOP OVER B

1° posto Tha Family & O Mega Crew da Civitavecchia

2° posto No Limits da Altamura (BA)

3° posto Obla Squad da Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena)

CREW OF THE YEAR 2022

40017 da San Giovanni in Persiceto (BO)



Sabato 16 aprile sono stati eletti gli SPECIAL ONE i migliori ballerini freestyle

Oltre 300 ballerini si sono sfidati nelle battles freestyle dell’Mc Hp Hop Contest per conquistare il titolo di SPECIAL ONE 2022 nelle diverse specialità.

Al PlayHall di Riccione uno show ricco di emozioni e di energia grazie alla partecipazione di tanti ballerini provenienti da tutt’Italia. A rendere davvero unico i contest dell’Mc Hip Hop Contest la presenza di una giuria internazionale, con i migliori freestyle al mondo.



Di seguito tutti i vincitori delle diverse categorie:



VINCITORI SPECIAL ONE battle 1vs1 2022



Special One YOUNG MIXTYLE

Riccio Cristian aka LIL CEE (Forli)

Special One HIP HOP

Michael Camino (Ferrara)

Special One HOUSE

Donati Anna aka ANNABEAT Fucecchio (FI)

Special One WAACKING

Pini Deborah aka D-NASTY (Firenze)

Special One POPPING

Riccardo Rosso aka Red Pop (Torino)

Special One LOCKING

Lipperi Federico Valerio aka Krugher (Roma)

Special One HEELS

Marin Nicole (Roma)



Si conclude così la ventiseiesima edizione dell’MC HIP HOP CONTEST il più grande evento live dedicato all’urban dance, che ha riportato a Riccione oltre 1000 ballerini e un cast di oltre 30 coreografi di fama internazionale.



Organizzato da Idea s.r.l/Cruisin’, con il Patrocino del Comune di Riccione, la collaborazione di Costa Hotels, di Federalberghi Riccione e di Radio Bruno, radio ufficiale dell’evento, l’Mc Hip Hop Contest ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a regalare a tutti questi giovani di talento un contesto sicuro e stimolante di crescita e confronto. Tutte le gare sono state trasmesse in diretta streaming raggiungendo le oltre 15000 visualizzazioni.