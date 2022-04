Droga: smantellato a Gatteo essiccatoio illegale di cannabis 

Cronaca

Gatteo

13:22 - 20 Aprile 2022

Smantellato un essiccatoio illegale di cannabis.

La Polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare oggi (20 aprile), nella Giornata mondiale della cannabis, istituita negli Stati Uniti nel 1972 e che rappresenta un momento di sensibilizzazione sull'uso legale della canapa indiana per scopi terapeutici, ha dato esecuzione a un provvedimento dell'autorità giudiziaria di smantellamento di un essiccatoio illegale di cannabis posto sotto sequestro. L'essiccatoio, dove si trovavano 1.800 piante (per un totale di circa 65 chili di marijuana), si trovava a Sant'Angelo di Gatteo e fu sequestrato, insieme a quattro serre per la coltivazione ubicate a Cesenatico, lo scorso 15 luglio. Il sequestro avvenne all'esito di un'attività investigativa che ha portato alla denuncia di un 35enne di Cesenatico, con le accuse di "illecita coltivazione" e "detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti". Le piante essiccate, nonché le attrezzature per il loro trattamento, sono state portate in altro luogo di custodia.