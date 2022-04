Furti, droga e ubriachi alla guida nel weekend di Pasqua: 12 persone denunciate a Riccione

Cronaca

Riccione

| 13:10 - 20 Aprile 2022

I controlli dei Carabinieri a Riccione.

Durante le festività pasquali, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno denunciato dodici persone. In particolare: due italiani, di cui un minorenne, sono stati rintracciati ed individuati dai Carabinieri della Stazione di Riccione quali autori, in concorso con un terzo soggetto in via di identificazione, del tentativo di furto di una collanina d’oro commesso in zona Marano a Riccione in danno di un ventiseienne del luogo. La collanina è stata recuperata e la vittima del furto è rimasta illesa; due donne, pregiudicate del luogo, sono state sorprese dai Carabinieri di Misano Adriatico dopo aver sottratto da un supermercato generi alimentari per un valore di 100 euro circa. La merce è stata interamente recuperata e consegnata all’esercizio commerciale; una donna, pregiudicata del luogo, è stata deferita per aver reso false generalità ai Carabinieri della Sezione Radiomobile, dopo essere stata sorpresa da un negoziante del centro di Riccione mentre tentava di impossessarsi furtivamente di un costume da bagno; 7 utenti della strada, sottoposti alla prova dell’alcol test, sono risultati positivi e pertanto denunciati all’Autorità giudiziaria contestualmente all’applicazione dell’immediato ritiro della patente di guida. Altre 4 persone, infine, sono state segnalate alla Prefettura di Rimini poiché trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale, tra cui hashish, cocaina e marijuana.