Sportinfiore Riccione, ci siamo: ma l'evento sarà a porte chiuse

| 12:28 - 20 Aprile 2022

Torna dopo due anni di assenza Sportinfiore, la manifestazione nazionale di AiCS Associazione Italiana Cultura Sport: la 26esima edizione, quella della ripartenza dopo lo stop forzato causa pandemia, ha scelto la Romagna, e in particolare Riccione, come propria sede, a rinsaldare un legame storico con la città che da anni ospita le gare dell’Associazione.

Da sabato 23 a lunedì 25 aprile, sarà quindi ancora una volta lo Stadio del Nuoto a ospitare i Campionati nazionali che porteranno nelle strutture ricettive del territorio circa mille partecipanti tra atleti, accompagnatori e personale tecnico appartenenti a 30 società di 11 differenti regioni, e che daranno vita a circa 600 gare.



In particolare, sono in programma la Rassegna Nazionale Giovanile (9-13 anni) riservata ai tesserati AiCS ed a cui è abbinato il “Trofeo delle Regioni”, una speciale classifica che raggruppa gli atleti per provenienza geografica; e gli Swimming Games Open per le categorie Ragazzi, Juniores ed Assoluti (dai 14 anni in su), aperti agli atleti AiCS (“Trofeo Azzurro”) e anche a tutti i tesserati della Federazione Italiana Nuoto: qui il programma prevede gare su varie distanze di stile libero, dorso, rana, farfalla e misti insieme alla spettacolare “Australiana”, la gara sui 50 metri ad eliminazione diretta, che regala sempre numerose emozioni. A questi si aggiunge quest’anno l’Open Paralimpico, riservato ad atleti diversamente abili tesserati AiCS o FINP, che gareggeranno insieme ad atleti normodotati a partire dalla categoria Ragazzi.



Le gare si svolgeranno a porte chiuse, e l’ingresso ai campi sarà riservato a tecnici, arbitri e ufficiali di gara. Il protocollo Covid messo in campo da AiCS e già sperimentato da più di un anno, interesserà tutti i partecipanti e gli ambienti di gara, che saranno opportunamente sanificati: termoscanner e autocertificazione all’ingresso, percorsi dedicati di accesso e uscita, mascherine obbligatorie sempre (eccetto durante le gare).