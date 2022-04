Il programma del Palacongressi di Rimini: tutti gli appuntamenti di primavera

Attualità

Rimini

| 12:04 - 20 Aprile 2022

L'"astronave" riminese.

Due intense giornate di lavoro sono in corso al palacongressi di Rimini di Italian Exhibition Group, in preparazione del 23° European Symposium Poultry Nutrition, in programma dal 21 al 24 giugno 2023.



IL PUNTO SULLA NUTRIZIONE AVICOLA. Un centinaio di ospiti metteranno a punto il programma scientifico e visiteranno la città per definire i dettagli organizzativi di un appuntamento europeo dedicato alla nutrizione avicola, organizzato dalla sede italiana della World's Poultry Science Association.



Nel 2023 saranno a Rimini 1.500 scienziati di provenienza europea: ricercatori, studiosi in ambito di nutrizione avicola e rappresentanti di aziende. Un settore che si aggancia anche alla manifestazione Fieravicola & Poultry Forum B2B, alla fiera di Rimini dal 4 al 6 maggio prossimi.



I PROSSIMI APPUNTAMENTI. L’appuntamento di questa settimana introduce l’intenso programma di tredici eventi nel prossimo mese al Palacongressi di Rimini. Una primavera di congressi, molti dei quali medico scientifici, con un calendario che per intensità e partecipazione richiama il periodo pre covid.



Fra gli altri, dal 27 al 29 aprile è in programma il congresso nazionale FIST Cisl, mentre dal 29 al 1° maggio migliaia di presenze sono attese per un evento dedicato alla formazione business dell’imprenditore 2.0.



A MAGGIO APPUNTAMENTI MEDICO-SCIENTIFICI. Dal 3 al 5 maggio toccherà a SIMTI – Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia, il 12 sarà a Rimini il Congresso dell’Associazione italiana di Medicina Nucleare, mentre il 19 toccherà al congresso nazionale ANMCO – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.



A maggio ancora appuntamenti con il decimo congresso nazionale della Federazione Italiana Ossigeno e il 27 maggio con SCIVAC 2022, al quale interverrà il mondo professionale e imprenditoriale legato alla veterinaria per animali da compagnia.