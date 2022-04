Gli oggetti smarriti o abbandonati a Rimini: cellulari, chiavi e biciclette

Attualità

Rimini

| 11:52 - 20 Aprile 2022

Bici appese.

Oltre mille oggetti, tra cui molte biciclette smarrite a Rimini nel 2021. Pezzi che vengono custoditi nel magazzino di piazza Cavour del Comune. Portafogli, telefoni cellulari, borse, indumenti vari e anche un televisore. Oltre a qualche chilo di chiavi, dell’auto o di casa, e a una quantità di occhiali e oggetti di minor valore. Dimenticate o, più probabilmente, rubate per farci un giro o spostarsi da un punto all’altro della città e poi abbandonate. Nella classifica di oggetti smarriti al numero uno ci sono le biciclette: da donna, da uomo, mountain bike, da corsa ed elettriche, queste ultime decisamente le più costose. Nel link l'elenco completo. Tra l’altro considerando che sono due anni che a causa del Covid il Comune non riesce ad organizzare la tradizionale asta delle bici non reclamate, non appena sarà possibile - si spera prima dell'estate - a disposizione degli eventuali interessati ci sarà un bel numero di mezzi tra cui scegliere. Intanto il Comune informa che il magazzino Oggetti Rinvenuti in cui sono custoditi gli oggetti smarriti, è aperto tutti i giovedì dalle ore 10,00 alle ore 16,00. Si ricorda che per accedervi è necessario presentare denuncia di furto o smarrimento.