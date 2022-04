Nove Colli, manca poco alla chiusura delle iscrizioni all'evento ciclistico del 22 maggio

Sport

Cesenatico

| 11:50 - 20 Aprile 2022

Immagine di repertorio.

L’edizione 2022 della Nove Colli si avvicina e manca sempre meno per potersi iscrivere e portare a casa uno degli ambiti pettorali che permettono ai cicloturisti di presentarsi all’alba del 22 maggio per la partenza di Cesenatico. Le iscrizioni chiuderanno alla mezzanotte di domenica 24 aprile in modo da permettere agli organizzatori di preparare tutta la logistica: assegnare i numeri, stampare i pettorali e preparare i numerosi pacchi gara.



Le data scelta per questa dead line non è casuale perché coinciderà con la Liegi Bastogne Liegi, la corsa più antica del mondo, che verrà trasmessa su Eurosport e accompagnata dagli ultimi tre passaggi del bellissimo spot dedicato a Nove Colli e distribuito in 54 paesi in tutto il mondo. L’ultima data da segnare in rosso, dunque, prima di quella del 22 maggio quando Cesenatico diventerà ancora una volta la capitale del ciclismo amatoriale di tutto il mondo.