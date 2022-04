Torriana, la rassegna ‘Mentre vivevo’ celebra la festa della Liberazione

Eventi

Poggio Torriana

| 11:46 - 20 Aprile 2022

Immagine di repertorio.

Lunedì 25 aprile alle ore 17 per la Festa della Liberazione la rassegna Mentre Vivevo curata da quotidianacom si trasferisce all’aperto nel suggestivo Giardino delle Pietre recuperate di Torriana, in collaborazione con la locale Proloco.

Trionferà è un progetto che si ispira al libro La Trionferà di Massimo Zamboni, uno degli scrittori italiani dotati di più stile personale. Zamboni è stato chitarrista e principale compositore dei CCCP e dei successivi CSI, musicalmente è considerato uno dei padri del punk rock e del rock alternativo italiani.

Un collettivo formato da Elisa Angelini, Isadora Angelini, Maurizio Argan, Corrado Montanari, Roberto Scappin, Luca Serrani, Annalisa Teodorani, Paola Vannoni con le incursioni musicali di Daniele Angelini, renderà omaggio a questa giornata in un’alternanza di letture, liberamente interpretate dagli artisti, tratte dal libro di Zamboni. Il testo è la rievocazione, da sinistra, dell’esistenza storica di un mondo che oggi sembra quasi fantastico.



Ecco così un’antologia di personaggi e di situazioni che, seppur scoperti dalle ricerche dell’autore, ci sembra di conoscere benissimo.



“La sua scorrevolezza discorsiva è impreziosita da una lingua niente affatto ovvia, costruita con un vocabolario che corteggia talvolta l’obsoleto, ma mai per capriccio, sempre per una necessità intrinseca di rapporto tra la cosa raccontata oggi e il passato.”

Essere moderni creando un’eco arcaica. È un’intenzione apertamente dichiarata nell’incipit: “Noi, questa terra, la sua unicità. Cantarla per costruire non una memoria, ma un’epica della memoria, magnificarla come nell’antico e con quel canto creare un fondamento per ciò che sarà”.

Ingresso a contributo libero