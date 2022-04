RiminiWellness, a giugno l’evento riminese dedicato al benessere

Attualità

Rimini

| 11:15 - 20 Aprile 2022

Tra il 2 e il 5 giugno prossimi, la Fiera di Rimini (via Emilia 155, ingresso Sud Ovest) ospiterà “RiminiWellness”, un grande evento dedicato al benessere, al fitness e allo sport, organizzato con il patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna. La manifestazione rappresenta un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità, in considerazione delle enormi difficoltà affrontate dal settore fieristico nel corso degli ultimi due anni a causa della pandemia.



Date e orari di apertura



L’evento si svolgerà durante il primo fine settimana di giugno, da giovedì 2 a domenica 5 giugno. Per i primi tre giorni, l’accesso sarà possibile dalle ore 9.00 alle ore 19.00 mentre per l’ultimo giorno gli ingressi apriranno alle 9.30 e chiuderanno alle 18.00.



Biglietti e accesso



Come riportato dal sito ufficiale dell’evento, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. del 24 Marzo 2022 n.24 e delle nuove disposizioni per il contenimento dei contagi, le regole di accesso al quartiere fieristico sono le seguenti:



Per accedere alla parte espositiva non sarà necessario esibire il Green Pass;

Le aree di ristorazione saranno accessibili a coloro i quali sono in possesso del Green Pass Base;

Le aree dedicate a sale e convegni saranno accessibili solo a coloro i quali sono in possesso del Green Pass Rafforzato.



È possibile acquistare i biglietti online, accedendo all’apposita sezione di riminiwellness.com; i prezzi sono:



Ticket 4 giorni (Promo Early Bird): 34 euro (acquistabile online fino al 30 aprile);

Ticket 4 giorni ridotto: 38 euro (acquistabile online dal 1° maggio al 1° giugno);

Ticket 4 giorni interno: 49 euro; acquistabile online dal 2 giugno e in biglietteria durante la manifestazione;

Ticket 1 giorno: 34 euro; acquistabile online dal 1° maggio e in biglietteria durante la manifestazione;

Ticket gruppi: i gruppi da almeno 15 persone possono beneficiare di un “Ticket 4 giorni” a 25 euro; per gruppi di 20 persone, un biglietto è in omaggio. È possibile registrare un gruppo fino al 18 maggio;

Ticket per studenti universitari: ingresso singolo a 20 euro, a prescindere dal corso di laurea, acquistabile presso la biglietteria fisica durante la manifestazione.



Le aree tematiche dell’evento



Gli spazi espositivi del RiminiWellness 2022 saranno suddivisi in svariate “sezioni tematiche”, ciascuna delle quali dedicate ad una specifica area inerente allo sport, al fitness ed al benessere.

RiminiSteel, una zona formata da due padiglioni su una superficie espositiva di 13.000 metri quadri, è “la sezione di RiminiWellness dedicata al body building, arti marziali, cultura fisica e sport da combattimento, e al loro connubio con gli integratori, rappresentati da tutte le principali aziende del settore”. Parteciperanno a questa parte della manifestazione oltre mille bodybuilder provenienti da ogni parte del mondo, nonché oltre 50 aziende espositrici. RiminiSteel sarà quindi il punto di riferimento per chi coltiva la propria forma fisica attraverso l’attività sportiva e un regime alimentare integrato da prodotti specifici come quelli di Proteinworks, acquistabili anche online sfruttando i codici sconti disponibili sul portale specializzato Topnegozi.



FoodWell Expo, invece, è l’area dedicata all’alimentazione in cui “le aziende avranno la possibilità di promuovere e vendere i loro prodotti, proponendo le novità al visitatore”. La sezione include ben dieci settori espositivi: Alimenti Funzionali, Nutraceutici, Pre/probiotici, Salute e benessere, Nutrizione, Fitness e sport, Culinologia, Naturali e “free from”, Regimi dietetici particolari e Integratori alimentari e farmaceutici.



Pilates Junction, giunto alla 12esima edizione, sarà “lungo weekend di formazione e di approfondimento che ha in programma workshop, da giovedì a domenica, dedicati alla scoperta e all’approfondimento di tutti gli ambiti di applicazione del Pilates”.



Riabilitec, infine, è la sezione professionale “dedicata alle Scienze e le Tecnologie per la Riabilitazione e la Rieducazione Motoria rivolta a medici fisiatri, fisioterapisti, terapisti della riabilitazione, massiofisioterapisti, chinesiologi, operatori della riabilitazione e associazioni”.