Coriano, riapre la stazione ecologica di via Piane dopo la ristrutturazione

Attualità

Coriano

| 10:24 - 20 Aprile 2022

Ingresso della stazione ecologica.

Da domani, 21 aprile, riapre al pubblico dopo gli interventi di ristrutturazione la stazione ecologica di via Piane a Coriano.

Il centro di raccolta, che sarà visitato domani mattina dal sindaco Domenica Spinelli e dall’assessore all’ambiente Anna Pazzaglia accompagnate dai responsabili di Hera, osserverà un orario di apertura annuale: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 14.00 alle 19.00; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

All’evento parteciperanno anche gli studenti delle scuole vicine.



Contestualmente alla riapertura saranno ritirati il contenitore presidiato per i rifiuti ingombranti (no RAEE o potature), istituito temporaneamente e a disposizione dei cittadini il giovedì dalle 7.30 alle 12.30 presso il magazzino comunale in via Piane

“Con la riapertura della stazione ecologica di via Piane dopo la ristrutturazione, torna a disposizione degli abitanti di Coriano un servizio essenziale in un impianto notevolmente migliorato, moderno, polifunzionale e con più servizi – afferma il sindaco Domenica Spinelli – L’obiettivo è quello di incentivare i cittadini a frequentare le stazioni ecologiche, per favorire un aumento della qualità del rifiuto differenziato raccolto. Oltre ai vantaggi ambientali, ci sono anche vantaggi di tipo economico: conferire al centro di raccolta permette di ottenere agevolazioni sul calcolo della tariffa e quindi di beneficiare di un significativo risparmio”.

Gli interventi di restyling

Numerosi gli interventi di potenziamento e ristrutturazione effettuati dalla multiutility all’interno del centro di raccolta: nuovi il box ufficio e le aree, potenziate, per il conferimento dei rifiuti vegetali (provenienti da fai da te domestico), legno e ingombranti, raccolta dei rifiuti pericolosi a seguito della demolizione della vecchia serra esistente. Oltre all’adeguamento delle reti antincendio e fognaria, sono stati rifatti la segnaletica orizzontale e l’impianto di illuminazione. Il potenziamento dell’infrastruttura è finalizzato ad incrementare l’attuale 5,6% di rifiuti conferiti alle stazioni ecologiche rispetto al totale di raccolta differenziata per partecipare al raggiungimento dell’obiettivo del 20% a livello provinciale nei comuni gestiti da Hera.

Il ritiro gratuito a domicilio e ‘Cambia il finale’

Per il ritiro a domicilio di ingombranti, verde (sfalci e potature da giardino) e grandi RAEE, rivolgersi al Servizio Clienti Hera 800 999 500 (numero verde gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) per concordare data e orario del servizio. L’azienda consiglia di donare alle Onlus del territorio qualsiasi bene ancora riutilizzabile. L’elenco di quelle convenzionate per territorio è disponibile su www.guppohera.it/cambiailfinale. Se il materiale non è recuperabile e non può essere portato alla stazione ecologica, Hera offre un servizio di ritiro gratuito a domicilio per ingombranti, RAEE e potature, attivabile sempre rivolgendosi al numero verde 800.999.500. Se il materiale non è recuperabile e non può essere portato alla stazione ecologica, Hera offre un servizio di ritiro gratuito a domicilio per ingombranti, RAEE e potature, attivabile sempre rivolgendosi al numero verde 800.999.500.