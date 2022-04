Pedalando nella storia, arriva la ciclostorica ‘La Titanica’ a San Marino

Sport

| 10:10 - 20 Aprile 2022

Immagine di repertorio.

La società Virtusbike San Marino, in collaborazione con la Federazione Sammarinese Ciclismo, organizza domenica 26 giugno 2022 la prima edizione della ciclostorica “La Titanica”, per promuovere la storia, la cultura e le tradizioni del territorio sammarinese.



La ciclostorica è una manifestazione non competitiva fatta con biciclette e abbigliamento d’epoca, per ripercorrere i temi del ciclismo eroico, quello dei campioni intramontabili, come Coppi e Bartali, Guerra, Girardengo, Moser, Saronni e tanti altri.

Lo scopo è far conoscere le strade, anche quelle meno battute dai percorsi turistici tradizionali, il nostro territorio, ricco di natura e storia, i prodotti tipici e le nostre eccellenze enogastronomiche.

Tre i percorsi proposti, tutti con partenza e arrivo dalla Piazza Grande di Borgo Maggiore. L’itinerario, che coinvolge anche i comuni limitrofi di San Leo e Verucchio, si snoda nel cuore del centro storico di San Marino, riconosciuto Patrimonio Unesco, e poi sulle colline tra le rocce del Titano e l’azzurro dell’Adriatico; e ancora su strade bianche di campagna e sul percorso della vecchia ferrovia, con diversi passaggi all'interno delle suggestive gallerie.



Ma la Titanica è anche l’occasione per scoprire le bontà del territorio,con la possibilità per i ciclisti d’altri tempi di gustare nei diversi punti di ristoro una grande varietà di specialità locali, dalle squisitezze del Consorzio Terra di San Marino ai prodotti della Cantina San Marino, ai sapori tipici della tradizione romagnola.



L’evento gode del Patrocinio della Segreteria di Stato Ambiente e Territorio, della Segreteria di Stato Lavoro e Sport, della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, della Segreteria di Stato Turismo e dei Castelli di Borgo Maggiore e Acquaviva.