Calcio D, Rimini-Ghiviborgo: c'è la giornata biancorossa

Sport

Rimini

| 19:14 - 19 Aprile 2022

Domenica 24 aprile in occasione della gara Rimini FC – Ghiviborgo in programma alle ore 15:00 allo stadio Romeo Neri è stata indetta la seconda “giornata biancorossa” pertanto gli abbonamenti non saranno validi. La società ha comunque riservato sia per gli abbonati sia per i non abbonati, dei prezzi agevolati per assistere alla partita

Biglietteria STADIO ROMEO NERI:

Store RIMINI FC da mercoledì 20 a sabato 23

dalle 10.30 alle 12.30

dalle 18.30 alle 20.00

Botteghino della biglietteria domenica 24 aprile

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.15

Biglietti acquistabili nei rivenditori autorizzati da mercoledì 20/04 ore 15:00

TABACCHERIA PRUCCOLI e SANTARCANGELO EVENTI

oppure ONLINE sul sito www.go2.it

Gli abbonati dovranno esibire l’abbonamento per l’emissione del biglietto o inserire il barcode abbonamento in caso di acquisto online.

Diritto di prelazione sul posto occupato in centrale e centralissima per gli abbonati mercoledì 20 e giovedì 21.

Abbonati

PREZZO Unico

Curva Est 1€

Distinti 1€

Laterale Est 1€

Centrale Est- Ovest 5€

Centralissima 5€

Non abbonati

PREZZO Unico

Curva Est 5€

Distinti 5€

Laterale Est 5€

Centrale Est- Ovest 10€

Centralissima 10€

RAGAZZI sino a 18 anni 1€ in curva – laterale – distinti

Ospiti

PREZZO unico

Laterale Overst 5€ + prevendita.

Prezzi – riduzioni – promozioni SEMPRE VALIDE