Covid: a San Marino nove persone ricoverate, due in terapia intensiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:17 - 19 Aprile 2022

Bollettino Covid Repubblica di San Marino.



A San Marino sono due le persone affette da Covid ricoverate in terapia intensiva, sette quelle nelle stanze in isolamento. I casi attivi sono 370, a cui si aggiungono 16 persone in quarantena. Da inizio pandemia il Titano ha registrato 15981 contagi e 114 decessi. I tamponi totali eseguiti sono 149.271, di cui 32.983 su singole persone.



Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 1.715 tamponi, a fronte di 284 nuovi casi (tasso di positività su base settimanale al 16,56%), 271 guariti e 9 ricoverati (di cui 1 in Terapia Intensiva).



Nello stesso periodo del 2021 (settimana dal 12 al 18 aprile 2021) a fronte di 99 nuovi casi rilevati, i ricoverati erano 25 (di cui 6 in Terapia Intensiva).