Covid, calo sostanzioso dei contagi nel riminese e in regione

| 16:19 - 19 Aprile 2022

Bollettino Covid 19 aprile 2022.





Nel territorio riminese si registrano 100 nuovi casi di positività. Nei primi due giorni della settimana sono stati 293, un dato in netto calo rispetto alle ultime due settimane, quando furono 485 e 407. Non si registrano decessi e i ricoveri in terapia intensiva tornano 4 (-1).



In regione i nuovi casi sono 1751, con calo del tasso di positivià al 16,6% (la scorsa settimana era sempre superiore al 20%). i decessi sono 14 (età media 87 anni). Sul fronte ricoveri, in terapia intensiva scendono a 33 (-3) e non ci sono nuovi ingressi. Nei reparti covid salgono a 1390 (+54).