Riccione paga mezzo milione per riscattare 70 posti auto e chiudere contesa legale

Attualità

Riccione

| 15:57 - 19 Aprile 2022

Foto di repertorio.



Il Comune di Riccione riscatterà 70 nuovi parcheggi in zona mare. E' il risultato dell'accordo stragiudiziale che ha consentito all'amministrazione comunale di Riccione di chiudere un contenzioso in essere con la San Martino Parking Gest. Nell'accordo, che prevede quindi la risoluzione della convenzione, si riscattano anticipatamente 70 posti auto con un versamento di 500.000 euro a titolo transattivo (a fronte di una richiesta da parte della querelante di 11 milioni e 329 mila euro), da versare in due rate. L'accordo per il riscatto dei 70 posti auto sarà portato al voto di ratifica del prossimo Consiglio comunale. "Arrivare ad un accordo in maniera anticipata ha permesso al Comune di poter riscattare 70 nuovi posti auto da mettere a disposizione di cittadini e turisti", spiega la sindaca Renata Tosi, che aggiunge: "la capacità di parcheggio di una località balneare e zone commerciali sia proporzionale al suo successo di pubblico"