Rimini, il comune presenta il piano di interventi estivi sugli edifici scolastici

Questa mattina (martedì 19 aprile) la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini e l'assessore Mattia Morolli hanno incontrato i dirigenti scolastici del primo ciclo, per fare il punto sulle questioni in agenda per il mondo scolastico: criteri e programmazione dei prossimi interventi sugli edifici, la questione del tempo pieno, la necessità di potenziare le attività educative negli spazi esterni agli istituti, l'inserimento degli alunni con disabilità.



Sul fronte dell'edilizia scolastica, dopo i piccoli interventi di manutenzione già conclusi nella pausa pasquale, l’incontro è stata occasione per presentare alcuni dei principali interventi estivi. Non ci sarà infatti solo il perfezionamento e l’inaugurazione della nuova scuola Ferrari, ma decine di interventi su tutto il territorio, che vanno dalle palestre ai sistemi di riscaldamento, dagli infissi agli spazi esterni, dai laboratori agli spazi e agli strumenti per le innovazioni didattiche. "Un incontro cordiale e costruttivo, con un duplice fine; da una parte ascoltare le esigenze delle singole scuole, dall’altra concordare un metodo comune per ottimizzare tempistiche e risorse, sviluppando un piano di interventi il più possibile condiviso e uniforme", spiega l'amministrazione comunale in una nota.



La vicesindaca Bellini e l'assessore Morolli evidenziano la dinamicità del sistema scolastico riminese e l'attenzione "non solo alle dinamiche educative ma anche a quelli ambientali, logistiche e organizzative". Soddisfazione anche per il metodo di comunicazione applicato: sono i singoli dirigenti scolastici a raccogliere le diverse istanze e segnalazioni provenienti dalle insegnanti, decidendo poi quali prioritariamente segnalare al Comune.