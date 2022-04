Oasi Torriana, le iniziative aperte a tutti per conoscere e valorizzare il territorio

Attualità

Poggio Torriana

| 15:31 - 19 Aprile 2022

Oasi antichi borghi.

OaSì – Insieme per le valli APS dà avvio alle attività organizzate per conoscere e valorizzare l’identità ambientale, culturale, sociale e paesaggistica del territorio dell’Oasi di Torriana Montebello, delle valli dei fiumi Marecchia e Uso.



Il primo gruppo di uscite a tema “Insieme in Primavera” inizierà domenica 24 aprile con una giornata piena di storie e di natura: “Tra antichi borghi e alberi monumentali”, con il patrocinio del Comune di Poggio Torriana. Domenica 1° maggio “Erbe e fiori, un mondo magico”, domenica 15 maggio “Uccelli migratori, una storia in viaggio” e domenica 29 maggio “Il ciclo dell’acqua”.



Il calendario delle iniziative proseguirà per tutto il corso dell’anno, suddiviso per stagioni, così come durerà fino al 21 dicembre il Concorso fotografico amatoriale aperto a tutti che seguirà i temi delle uscite.



Domenica 24 aprile si parte alle 9:30 dalla piazza di Montebello (comune di Poggio Torriana) per andare insieme “Tra antichi borghi e alberi monumentali” attraverso un percorso facile, aperto e adatto a tutti, lungo circa 5 km complessivi, in cui saremo accompagnati dal dottor Loris Bagli, esperto botanico, e dalla guida GAE Elena Santolini. Si renderà omaggio agli alberi secolari che fanno da guardia al territorio ed è prevista una prima sosta a Pian di Porta, l’antica porta d’ingresso verso il paese. Si seguirà il percorso fermandosi ad ascoltare le storie dei dieci borghi che si incontrano e vicino ai ruderi si ascolterà la storia di Rontagnano, il centro di riferimento per questo territorio con un palazzo affrescato di proprietà della famiglia Toni e una casa colonica abitata fino al 1963 dalle famiglie Luigi e Toni.



Tutti i dettagli e le informazioni: Tel: 3349414671 – mail: oasinsiemeperlevalli@gmail.com FB: Riconquistiamo l’Oasi di Torriana Montebello – IG: Oasi_Insieme_per_le_valli