San Giovanni, ecco i dodici progetti dei cittadini che saranno votati per la loro realizzazione

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 15:14 - 19 Aprile 2022

Piazza di San Giovanni in Marignano.



A San Giovanni in Marignano si è svolto un incontro tra l'assessore Elisa Malpassi e i cittadini che hanno avanzato proposte nell'ambito del bilancio partecipato. Dei 17 presentati ne sono stati ammessi 12, per fattibilità e capacità di rientrare nei limiti di spesa di 12.500 euro a progetto. I proponenti dovranno realizzare le presentazioni dei loro progetti, che saranno pubblicati sulla pagina facebook del comune. La fase di voto si aprirà a maggio. L'assessore Malpassi ha espresso soddisfazione per quanto presentato dalla cittadinanza e per l'esito dell'incontro, "un'opportunità importante e finalmente in presenza di potersi confrontare con i cittadini e conoscere meglio esigenze e problematiche del territorio".



I PROGETTI AMMESSI



1. Rossi Enrico Maria - Santa Maria in Pietrafitta - Installazione area fitness outdoor via Sardegna e via Andruccioli



2. Barilari Filippo - Pianventena - Illuminazione pubblica via Vallette



3. Bruscaglia Alex - Pianventena - Installazione giochi per bambini e ragazzi via Asti, Aldo Moro e Napoli



4. Gonnelli Monica - Santa Maria in Pietrafitta - Illuminazione pubblica via Mosca Monteloro



5. Andreini Alessandro - capoluogo - Postazione multimediale polivalente



6. Ottaviani Denise - Santa Maria in Pietrafitta - Illuminazione pubblica via cassandro



7.Buresta Diego - capoluogo - Ripristino tratto river da panificio a Circolo Arci



8. Della Biancia Silvia - Montalbano - Creazione di un dog park presso il Parco di Montalbano



9. Mazzini Monica - capoluogo - Sostituzione fioriere Piazza Silvagni



10. Malpassi Marco - Santa Maria in Pietrafitta - Illuminazione via Umbria



11. Vico Marika - Montalbano - Installazione di un monumento legato al recupero del ferro nella piazzetta di Montalbano



12. Bartoletti Riccardo - Capoluogo - Sostituzione impianto di illuminotecnica del teatro A. Massari

con attrezzatura led