Santarcangelo, candidature aperte per l'affidamento triennale del mercatino vintage

| 14:47 - 19 Aprile 2022

Il mercatino d'antiquariato Casa del Tempo.

Lo Sportello unico attività produttive della bassa Valmarecchia ha avviato l’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di progettazione e organizzazione della Casa del Tempo per la durata di trentasei mesi.



Il mercatino di antiquariato, modernariato e vintage si svolge ogni prima domenica del mese in piazza Ganganelli e nelle vie del centro – per una superficie complessiva di 5.872 metri quadrati – e prevede cento posteggi, dieci dei quali possono essere riservati ad artigiani restauratori e cinquanta a hobbisti.



Le manifestazioni d’interesse devono essere presentate entro le ore 12 del 16 maggio 2022 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it o consegnate a mano direttamente all’ufficio Protocollo (palazzo Municipale, scala A, secondo piano, dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30).



Oltre ai requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e alla capacità economico-finanziaria, le candidature saranno valutate privilegiando progetti che caratterizzino ulteriormente il mercatino, comportino innovazioni logistiche e dal punto di vista delle proposte merceologiche (pur rimanendo nell’ambito dell’antiquariato, modernariato e vintage), specifichino un piano parcheggi e un sistema di pulizie il più possibile ecosostenibili, presentino un piano di comunicazione e promozione innovativo. L’esperienza precedente nella gestione di manifestazioni simili sarà valutata come criterio prioritario. Al progetto dovrà inoltre essere allegato un preventivo economico per l’esecuzione del servizio.



Nel frattempo, lo Sportello attività produttive ha confermato la proroga fino al 30 giugno 2022 della gestione della Casa del Tempo alla società Blu Nautilus, a compensazione dei sei mercatini che, tra il 2020 e il 2021, non si sono potuti svolgere a causa delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19.



L’avviso completo e la modulistica saranno a breve disponibili sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.