Rimini, parcheggi "spariti" con il parco del mare. Il comune: "A lavori finiti 800 posti in più"

Attualità

Rimini

| 14:12 - 19 Aprile 2022

Foto di repertorio.



Il saldo dei parcheggi sulla fascia costiera di Rimini, dal porto a Miramare, sarà positivo a fine lavori. In base ai calcoli dell'assessorato alla Mobilità i posti auto saranno 800 in più rispetto a prima dei cantieri. Si tratta di lavori all'80% già finanziati. "La filosofia dell'amministrazione comunale è quella di creare un mix di soluzioni che possano migliorare l'accessibilità al Parco del mare", ha detto a margine di una conferenza stampa l'assessore comunale alla Mobilità Roberta Frisoni. Non potranno più parcheggiare tutti la propria auto sulla costa come un tempo. Il Comune da tempo punta su parcheggi scambiatori, shuttle per il mare e micromobilità, anche in sharing, per raggiungere la battigia. Intanto però i disagi per la viabilità riminese, a causa dei molti cantieri aperti, proseguono. Una fase di transizione complicata da gestire, e lo sarà anche nei prossimi mesi.



PIANO ESTATE 2022 Oltre al parcheggio di via Giuliani, sempre tra la fine di maggio e l’’inizio di giugno pronti 80 nuovi parcheggi nella zona di piazzale Marvelli, con un ampio spazio destinato alla sosta di 287 moto e scooter. Per moto e scooter saranno disponibili anche altre aree di sosta lungo il Parco del mare da piazzale Kennedy a Piazzale Benedetto Croce per un totale di 601 posti di sosta per motorini.



Dal 1° luglio saranno a disposizione 104 posti auto nella zona della ‘ex nuova questura’ da destinare agli hotel (gli interventi partiranno da metà maggio), così come avviene già per il parcheggio Chiabrera. Quest’ultimo è custodito e dispone complessivamente di 300 posti auto di cui 270 riservati in abbonamento tramite convenzione con l’associazione degli albergatori e 30 disponibili in abbonamento per gli utenti che ne fanno richiesta. A servizio delle strutture alberghiere anche il parcheggio in Via Marconi (400 posti auto), il parcheggio in via Macanno (200 posti) e il parcheggio in area Gros (240 posti).



Per il lungomare nord, per l’estate 2022 si prevede - oltre alle aree di sosta esistenti - anche la realizzazione di ulteriori due aree da destinare a parcheggi: l’area a Viserba in prossimità del nuovo sottopasso fra viale Ghelfi e viale Lamarmora nella quale si prevedono circa 100 posti auto; l’area dell’ex Conad in Via Palotta (80 posti auto). Inoltre, l’amministrazione comunale è al lavoro per attivare anche per la prossima estate, nei weekend di luglio e agosto, il parcheggio Zambianchi, in fondo a via Grazia Verenin, a Viserbella, che dispone di 200 posti auto.



A servizio del lungomare nord anche l’area parcheggio Foglino che destinerà 200 posti alle strutture alberghiere, lasciando 75 posti auto a rotazione. L’offerta dei posti auto destinati agli alberghi si incrementa per l’estate 2022 con 400 posti auto individuati nel parcheggio della Fiera.



L’amministrazione è inoltre al lavoro per attivare l’area di proprietà di PMR a San Giuliano, in Via Coletti, con circa 130 posti, che sarà attivo dalla fine di giugno.