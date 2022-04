Rimini, parcheggio da 150 posti in via Giuliani: apertura a inizio giugno

Attualità

Rimini

| 14:04 - 19 Aprile 2022

Rendering del parcheggio di via Giuliani a Rimini.



Arriva a Rimini una nuova area di sosta da 150 posti, su 4200 mq, tra le vie Giuliani e Fada, a servizio di Marina Centro e di Rimini Sud. L'obiettivo è renderla operativa per il mese di giugno.



La nuova zona sosta nasce dalla collaborazione tra il comune e il gruppo Conad e sarà servita sette giorni su sette da collegamenti gratuiti, bici e servizi in sharing. In particolare sarà collegata con navetta grazie al servizio Shuttlemare, che si può chiamare tramite app salendo dalla fermata del trasporto pubblico presente, mentre il sabato e la domenica, nelle giornate di maggior afflusso alla spiaggia, sarà operativo un trenino, che collegherà il parcheggio al mare.



I lavori di allestimento dell’area di parcheggio saranno a cura di Conad e inizieranno non appena si chiuderà l’iter amministrativo relativo a questo uso temporaneo. "Una partnership pubblico privata che amplia l’offerta di servizi di mobilità per l’estate 2022, accompagnando la fase di trasformazione urbana che sta interessando il lungomare sud con la realizzazione del Parco del Mare", spiega l'amministrazione comunale. “Si tratta di un’area strategica, perché di riferimento e molto comoda per tutti coloro che arrivano dalla Superstrada di San Marino – commentano il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni – Ed è soprattutto ottimamente collegata, sia con il trasporto pubblico, con la possibilità di utilizzare i servizi di navette gratuite proposte dall’amministrazione, sia con la rete di piste ciclabili attraverso l’asse di via Roma e l’anello verde".



Dalla giunta Sadegholvaad un ringraziamento al gruppo Conad "per aver messo a disposizione l’area cogliendo un bisogno della città, un rapporto di collaborazione che si inserisce in una serie di partnership pubblico-private che stiamo portando avanti a supporto dell’arricchimento dell’offerta turistica”.