Rivabella, vandali danno fuoco alla casina dei libri

Attualità

Rimini

| 13:53 - 19 Aprile 2022

La casina danneggiata dai piromani (foto da Facebook).

Nella notte tra lunedì e martedì (18-19 aprile) ignoti vandali hanno dato fuoco alla casetta dei libri installata pochi mesi fa a Rivabella. Un'iniziativa nata per incentivare lo scambio dei libri: all'interno i volontari lasciano dei volumi che chiunque può prendere in prestito per la lettura. É stata una delle volontarie questa mattina a scoprire l'atto di vandalismo: la figlia ha pubblicato le foto sulla propria pagina Facebook, auspicando che si tratti "di un atto vandalico privo di senso e non un gesto deliberato" e aggiungendo che i volontari, promotori dell'iniziativa, risponderanno "al degrado con la bellezza, all'incuria con la cittadinanza attiva e la solidarietà, al vandalismo con l'educazione e il rispetto".



L'associazione culturale Sarà, tra i promotori dell'iniziativa assieme al gruppo CiViVo, al comune di Rimini e alla biblioteca Gambalunga, annuncia in una nota che la casetta sarà presto sostituita, commentando così: "I libri non si bruciano. E la cultura, la condivisione, l’entusiasmo delle persone avranno sempre la meglio".