Rimini, weekend di Pasqua inizio incoraggiante della stagione estiva

19 Aprile 2022

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad traccia il bilancio di Pasqua, definendola "di ripresa dopo due anni di serrande abbassate causa Covid e lockdown" e "un'iniezione di fiducia per le prossime settimane, per la prossima estate e per il fine anno". A Rimini negli alberghi c'è stato il quasi tutto esaurito, e anche il ritorno di turisti dall'estero; ma la fiducia per il futuro non deve far dimenticare il recente passato, gli anni della fase emergenziale della pandemia e le sue conseguenze economiche, gravose per le città che hanno un'economia fondata sostanzialmente sul turismo.



Sadegholvaad cita i dati de "Il Sole 24 ore" sulla variazione del reddito medio tra 2019 (anno pre pandemia) e 2020. "Rimini è una delle aree che paga più di altre il virus, passando dai 19.665 euro di Irpef pro capite del 2019 ai 19.398 euro del 2020", con un calo percentuale dell'1,31%, evidenzia il primo cittadino di Rimini. "Venezia e Firenze, altre 2 città a fortissima attrazione turistica, accumulano cali rispettivamente del 4,36 e dell’1,98 per cento. A Positano il reddito medio è crollato del 35,34 per cento, a Capri del 15,45 per cento. Più in generale, come sottolinea il quotidiano economico, la crisi della pandemia ha tagliato i redditi al nord dieci volte più che a sud", prosegue il sindaco, per il quale il turismo "ha bisogno assoluto di risalire la china e in fretta".



Il sindaco esprime comunque fiducia, per la programmazione "eccezionale" di eventi e un'offerta complessiva della Riviera "a livelli superiori". Consapevoli che di giornate come le festività pasquali ne siano necessarie "tante, tantissime" e "senza più interruzioni".