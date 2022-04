Duilio Pizzocchi in scena a Viserba, una festa tra vino e auto d'epoca

Eventi

Rimini

| 12:22 - 19 Aprile 2022

Comitato turistico Viserba.

Domenica 24 aprile a Viserba tanti appuntamenti in piazza e sul lungomare. Un viaggio attraverso la storia: dalle auto d'epoca al vino con musica e spettacoli. In scena anche Duilio Pizzocchi.

Si inizierà dalle 11 di mattino, per proseguire fino a sera, in piazza Pascoli e lungomare, dove si potrà ammirare un'interessante esposizione di auto d'epoca, provenienti da tutta Italia, organizzata in collaborazione col gruppo di appassionati "Rally driver team". Prima di arrivare a Viserba, le auto faranno una sfilata lungo il litorale partendo dal Grand Hotel di Rimini.

Sempre in piazza, da mattina e sera, si terrà una degustazione di vini scelti, con stuzzichini vari preparati da ristoratori e negozianti locali.



Dalle 15 alle 18, sul lungomare, si aggiungerà un duo musicale, con proposte di brani eseguiti dal vivo.

Infine, alle 18, il noto cabarettista bolognese Duilio Pizzocchi proporrà il suo spettacolo in piazza Pascoli.