Ragazzo accoltellato in discoteca a Riccione

Cronaca

Riccione

| 11:25 - 19 Aprile 2022

Sul posto i Carabinieri.

Stava passando la sera tra Pasqua e Pasquetta in discoteca a Riccione quando, mentre si trovava in pista, ha sentito un dolore forte nella parte alta della gamba. Un giovane avventore si è così accorto di essere stato accoltellato. Si è recato subito all'esterno per farsi medicare dai santiari presenti con un'ambulanza nei pressi del locale. Una ferita fortunatamente non profonda. Dell'episodio sono stati informati i Carabinieri. Il ragazzo ha raccontato di non aver visto il suo feritore e di non sapere le motivazioni dell'aggressione. Qualche ora dopo un altro ragazzo è stato ferito nei pressi della stessa discoteca. Dei giovani si sono avvicinati e gli hanno lanciato diverse bottiglie di vetro procurandogli un taglio alla testa. Anche su questo episodio indagano i Carabinieri.