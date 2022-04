Ginnastica artistica femminile, due riccionesi alle finali nazionali Gold

Sport

Riccione

| 10:49 - 19 Aprile 2022

Le due atlete riccionesi.

Due su due per la Ginnastica Riccione: Melissa Caltagirone e Ginevra Mantovan hanno raggiunto, alla prima partecipazione, le finali nazionali dei campionati Gold di ginnastica artistica. Melissa, categoria Allieve 2, sarà impegnata al PalaVesuvio di Napoli il 7-8 maggio, Ginevra, categoria Allieve 3, a Fermo il 14-15 maggio. La qualificazione è arrivata grazie ai piazzamenti centrati nelle tre gare regionali Gold.



“È un buon punto di partenza per la nostra società, che per il primo anno partecipa al campionato regionale Gold individuale con due atlete, entrambe qualificate alla fase nazionale – commenta il presidente della Ginnastica Riccione, Francesco Poesio -. La finale è la ciliegina sulla torta del percorso iniziato in questi mesi, frutto degli investimenti nel vivaio sia a livello tecnico che strutturale. Abbiamo notato una crescita importante delle nostre giovani atlete, passate in soli sei mesi da una media di 58-59 punti all-around nelle gare di squadra Gold2 a una media di 76 punti. Siamo certi che, al di là dell’esito di queste finali, per Melissa e Ginevra sarà un’esperienza preziosa e per le altre ragazze un pungolo a fare sempre meglio. Ripeto: per noi questo non è che l’inizio di un percorso intrapreso da pochi mesi e che sono sicuro saprà regalarci negli anni a venire grandi soddisfazioni”.



“È stata una bella sorpresa, non ce l’aspettavamo – aggiunge l’allenatore Lorenzo Mulitze -. Melissa e Ginevra hanno iniziato l’anno scorso e hanno avuto in questi mesi una crescita esponenziale. Hanno lavorato molto anche su elementi nuovi a cinghietti, parallele e corpo libero, che stanno portando in gara. Già il fatto di essere arrivati in finale nell’anno dell’esordio nella categoria Gold è una grossa soddisfazione per noi come allenatori e per loro come atlete. Questa sarà un’esperienza che darà alle ragazze ancora più grinta in vista del lavoro estivo per le gare della prossima stagione. Questo è solo l’inizio di un cammino che siamo certi ci porterà a centrare presto risultati di prestigio a livello nazionale”.