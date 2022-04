Pesta a sangue l'allenatore che ha sostituito il figlio nel torneo di calcio per bambini

Cronaca

19 Aprile 2022

L'allenatore sostituisce il figlio 12enne sul campo da gioco, il padre scende dagli spalti e malmena il mister. E' successo a Gabicce il giorno di Pasqua durante un torneo di calcio. Allo stadio locale "G. Magi" era in corso la "Regins Pasqua Football cup" ottava edizione. Domenica la sfida ha visto in campo due squadre da fuori regione, Accademia Calcio Asd Terni e la Polisportiva Ponte di Nona di Roma . L'allenatore, come riportano il Corriere Romagna ed il Resto del Carlino, ha sostituito uno dei giovani in campo, forse a seguito di un episodio di scorrettezza nei confronti dell'arbitro. Secondo quanto ricostruito il padre, una volta capita la situazione, ha raggiunto il mister e ha iniziato a picchiarlo con calci e pugni. Un pugno in faccia, e una volta a terra, lo ha colpito con un calcio alla schiena, provocandogli una lesione ad un rene. L'aggressione ha portato allo stop della partita e il ricovero dell'allenatore al Bufalini di Cesena con prognosi di 30 giorni. Sull'episodio indagano i Carabinieri di Pesaro. La partita è stata vinta dalla squadra di Terni a tavolino. L'aggressore è stato denunciato per lesioni gravi e presumibilmente avrà un Daspo a vita. La "Regins Pasqua Football cup" ha portato a Gabicce oltre 2500 atleti e 1000 accompagnatori.