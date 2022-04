Abitava a Santarcangelo il 48enne morto in autostrada a Pasquetta

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 07:59 - 19 Aprile 2022

Massimiliano Alessi - foto dal suo profilo Facebook.

Si chiamava Massimiliano Alessi ed era di Santarcangelo il 48enne morto in autostrada il giorno di Pasquetta. Alessi si stava dirigendo fuori città con alcuni amici per una giornata dedicata alla natura e ai cavalli, sua grande passione. Secondo quanto ricostruito Alessi avrebbe avuto un malore poco dopo la galleria di Scacciano tra Riccione e Cattolica. Il 48enne è riuscito ad accostare la sua Jeep Renegade senza coinvolgere altre auto nel sinistro. Cordoglio da parte di tutta la comunità della frazione di San Vito dove Alessi viveva ed era conosciuto ed apprezzato. Ancora non è stata resa nota la data del funerale.