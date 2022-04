Attualità

Rimini

| 17:26 - 18 Aprile 2022

La rottura del maxi uovo.



La lunga attesa è conclusa. Oggi pomeriggio (lunedì 18 aprile), alle 15.30, l'uovo di Pasqua di cioccolato da 3 quintali che da oltre una settimana aveva fatto sospirare il pubblico de Le Befane Shopping Centre di Rimini, è stato finalmente rotto. La distribuzione si è svolta in piazza Zara, per la gioia di grandi e piccini. Il tradizionale momento di dolcezza era stato sospeso per un biennio a causa della pandemia ma oggi, finalmente, si è potuto celebrare.