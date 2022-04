Subì amputazione gamba: aperta raccolta fondi per la protesi di Maurizio

Attualità

Rimini

| 15:43 - 18 Aprile 2022

Maurizio Biagetti.





É stata aperta sabato scorso (16 aprile) una raccolta fondi online a favore di Maurizio Biagetti, 53enne riminese, pizzaiolo nell'azienda di famiglia. Lo scorso 29 giugno l'uomo è stato vittima di una trombosi che ha avuto come conseguenza l'amputazione della gamba sinistra. Maurizio non si è arreso, grazie alla sua determinazione e all'affetto di familiari e amici. Che ora hanno deciso di aiutarlo a inseguire il suo sogno di poter ritrovare autonomia e anche di poter tornare in sella a una bicicletta, sua grande passione. La raccolta fondi è stata aperta sul portale Eppela, target la somma di 40000 euro: in poche ore, grazie al tam tam dei social, ne sono stati raccolti già oltre 3100. Gli amici chiedono alla cittadinanza riminese, sempre molto sensibile in questi occasioni, di contribuire all'acquisto di una moderna protesi e ai costi dell'operazione.