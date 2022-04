Riccione, ignoti malviventi fanno razzia nei locali della spiaggia: ingenti danni

Cronaca

Riccione

| 15:32 - 18 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Raid di ignoti malviventi, all'alba di oggi (Lunedì 18 aprile) a Riccione, in alcuni ristoranti e bar posti sulla spiaggia, negli stabilimenti balneari dal n.23 al 28. I ladri hanno spaccato le vetrate per impossessarsi del denaro contenuto nel fondo cassa, lasciando quindi anche ingenti danni da riparare ai malcapitati proprietari. L'allarme ha fatto giungere sul posto la vigilanza privata e in seguito i Carabinieri. La fuga dei malviventi è stata facilitata dal buio, ma elementi utili per le indagini potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere presenti in zona.