Covid Rimini: 193 nuovi casi, un nuovo ricovero in terapia intensiva

| 15:21 - 18 Aprile 2022

Bollettino Covid 18 aorile 2022.



Nel territorio riminese si registrano 193 nuovi casi di positività. La scorsa settimana si è chiusa con 2225 casi, in leggero aumento rispetto alle precedenti (2129 e 2207). Non si registrano decessi e risalgono a 5 (+1) i ricoveri in terapia intensiva.



In regione i nuovi casi sono 2.916, i decessi sono 11 (età media 85 anni) più altri tre decessi di pazienti residenti fuori regione. Sul fronte ricoveri, in terapia intensiva salgono a 36 (+4) a fronte di quattro nuovi ingressi (dato praticamente in linea con questa fase della pandemia). Nei reparti covid salgono a 1336 (+44).