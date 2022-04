Addio Giovanni Tomei, storico commerciante di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

13:01 - 18 Aprile 2022

Giovanni Tomei.



Novafeltria piange la scomparsa di Giovanni Tomei, conosciuto da tutti come "Giovannino", che proprio dopodomani (mercoledì 20 aprile) avrebbe compiuto 83 anni. Lo storico commerciante d'abbigliamento è deceduto questa mattina (lunedì 18 aprile), nella propria abitazione, a causa di un malore improvviso. Abbigliamento Tomei, in via Cesare Battisti, è uno dei negozi storici di Novafeltria - fu aperto nel 1878 - e Giovannino lo ha gestito in prima persona fino al 2005, quando è avvenuto il cambio di gestione. Ma non solo per questo era conosciuto da tutti in paese: lo era per il suo spirito goliardico e istrionico, per l'abbigliamento sempre curato e raffinato (aveva iniziato dalla maggiore età a vestire lo smoking). Aveva partecipato anche ai videoclip del cantante novafeltriese Antonio Toni e a diverse iniziative culturali organizzate a Novafeltria.



L'amministrazione comunale ha espresso il suo cordoglio sulle proprie pagine social, parlando di un "colpo di scena inaspettato e anche un po' irriverente". Come piacevano a Giovannino, d'altra parte. "Ci sarebbero tante cose da dire per ricordarti… per raccontare di te: quella signorilità dei modi e dell’incedere, la tua eleganza che faceva il paio con la goliardia in un perfetto combinato disposto che ti rendeva unico e amatissimo. Sono tante le cose che abbiamo imparato da te, a tavola come sulle scene. E anche per questo ci mancherai Giovannino!", scrive l'amministrazione comunale nella nota, concludendo: "Ci mancheranno i tuoi racconti e la tua presenza nella piazza, e la tua scia profumata e la musica classica che si diffondeva dal tuo giardino".



La data del funerale non è stata ancora fissata. La redazione di altarimini.it porge le condoglianze alla famiglia di Giovannino Tomei.



ric. gia.