Tornano le processionarie, cosa fare: il vademecum del comune di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 12:29 - 18 Aprile 2022

Processionaria.



A Cattolica in questo periodo si sta verificando una proliferazione di Processionarie, in particolare sui pini: l'Amministrazione comunale, insieme a Geat, società incaricata della lotta antiparassitaria, invita la cittadinanza a prestare attenzione e a seguire alcune semplici regole per evitare che persone e animali entrino a contatto con le forme larvali di questi pericolosi insetti.



La Processionaria è un lepidottero notturno le cui larve, tra febbraio e aprile, completano il loro ciclo larvale, scendendo dagli alberi su cui hanno formato nidi per superare l'inverno, in particolare pini e querce, e formando lunghe file indiane (dalle quali deriva il nome). Sono dotate di peli urticanti che le rendono pericolose per le persone e gli animali, provocando infiammazioni, dermatiti e reazioni allergiche di varia entità.



Si consiglia di evitare di sostare in prossimità delle piante o delle aree infestate; evitare di asportare i nidi con mezzi e modalità non idonei e senza adeguate protezioni, in quanto si potrebbe causare la fuoriuscita delle larve eventualmente presenti all'interno. È consigliabile chiamare una ditta specializzata per la bonifica (Geat in caso di piante pubbliche o su suolo pubblico);



Si consiglia inoltre di evitare di raccogliere le larve anche se dotati di dispositivi di protezione (guanti) in quanto gli aculei, estremamente leggeri, potrebbero facilmente liberarsi nell'aria; di tenere sotto controllo bambini e animali domestici, spesso incuriositi da queste larve dal comportamento gregario, evitando che si avvicinano alle larve; di consultare il proprio medico nell'eventualità di contatto con gli occhi, inalazione o ingestione di peli urticanti.



Nel caso in cui i cittadini o le cittadine individuassero nidi o presenza di processionaria su piante pubbliche o suolo pubblico, si invita a segnalarli al numero di pronto intervento di Geat 0541668011 (tasto del percorso telefonico 6) oppure all'indirizzo mail: info@geat.it. La società si occuperà di bonificare l'area così da evitare la proliferazione di questo insetto.