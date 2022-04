Bellaria, l'Atalanta rivince il torneo Pecci. Sassuolo battuto 2-0

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:25 - 18 Aprile 2022

L'Atalanta festeggia la vittoria al trofeo Pecci 2022.

Oggi (lunedì 18 aprile) si è disputata la finale dell'edizione 2022 del torneo Pecci, riservato quest'anno ai giovani calciatori nati dopo il 1 gennaio 2008. É stata l'Atalanta a trionfare in finale, superando 2-0 il Sassuolo, e proprio i bergamaschi avevano vinto l'edizione 2019, l'ultima prima di due anni di stop per Covid. La formazione neroazzurra in semifinale aveva superato 3-2 il Monza, per il Sassuolo invece successo per 3-1 sul Torino.



Sassuolo - Atalanta 0-2



SASSUOLO: Lendel, De Dominicis (55' Cavani), Gianelli, Stimolo (47' Lancia), Reggiani, Golinelli, Russo (36' Wiredu), Acatullo, Tumminelli (51' Zizzo), Cairo, Sassi (41' Capacchione).

In panchina: Filipponi, Torricelli, Broggi

All. Di Gesù.

ATALANTA: Leto, Percassi, Bolis, Isoa, Cojocariu, Rinaldi M. (43' Regonesi), Colombo (57' Parisi), Nova (43' Steffanoni), Mezzotero, Inacio, Damiano (55' Mapelli)

In panchina: Lazzaroni, Rinaldi A., Aikhu.

All. Previtali.



ARBITRO: Guitaldi di Rimini.

RETI: 29' Mezzotero, 64' Inacio.

AMMONITI: Gianelli, De Dominicis.

NOTE: recupero 1' pt, 4' st.