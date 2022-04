Incidente mortale sull'autostrada: finisce fuori strada, trasportava a rimorchio un cavallo

Cronaca

Riccione

| 10:43 - 18 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Un uomo è deceduto questa mattina (lunedì 18 aprile) in un incidente stradale avvenuto alle 9.45 circa, sull'autostrada A-14, tra lo svincolo di Riccione e quello di Cattolica. L'automobilista era alla guida di una Jeep Renegade, con il rimorchio per il trasporto di un cavallo, e procedeva in direzione sud quando, probabilmente per un malore, ha perso il controllo del mezzo poco dopo la galleria di Scacciano. L'auto è finita fuori strada: l'uomo è deceduto, per il cavallo non ci sono state conseguenze. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e quello di autostrade per l'Italia, nonché una pattuglia della polizia stradale per i rilievi e per regolare il traffico, convogliandolo in due delle tre corsie.