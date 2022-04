Rimini, la proposta: "case avanzate per le ciclabili ai semafori"

Attualità

Rimini

| 09:31 - 18 Aprile 2022

Esempio di "casa avanzata".

Futuro verde chiede l'introduzione a Rimini delle "case avanzate": si tratta di uno spazio indicato con vernice rossa, davanti alla linea d'arresto dei semafori, seguito dalle strisce pedonali, che è accessibile solo a biciclette e monopattini passando dal lato destro della strada o dalla pista ciclabile. In questo modo con il semaforo rosso biciclette e monopattini si posizionano davanti alle automobili per una piena sicurezza in fase di fermata e ripartenza.



"Come Futuro Verde, chiediamo che anche Rimini si doti di questi importanti infrastrutture di sicurezza stradale, già diffuso in altre città italiane come Torino o europee come Oxford nel Regno Unito, dove queste sono state introdotte per agevolare il flusso delle bici e migliorare la sicurezza negli incroci", spiega la nota di Futuro Verde. "Tutto questo, alla luce di un rincaro dei costi di carburanti e elettricità, che porta a ridurre l’uso dell’automobile alimentata in qualunque modo e incrementa l’uso della bici, mezzo conveniente e sostenibile, nelle nostre città", chiosa Futuro Verde.