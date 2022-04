Rimini, pagamento prima rata Tari posticipato dal 31 maggio al 16 luglio

Attualità

Rimini

| 08:59 - 18 Aprile 2022

Foto di repertorio.



Domani (martedì 19 aprile) in commissione consiliare a Rimini si discuterà delle modifiche al regolamento Tari per l'anno 2022. La principale riguarda il pagamento della prima rata: non più entro il 31 maggio, ma entro il 16 luglio. Le attività che hanno aderito al progetto Rimini Open Space, ampliando i propri spazi esterni, usufruiranno di uno sconto del canone pari al 30%, inoltre non pagheranno la Tari sulle maggiori aree occupate: verseranno il tributo solamente considerando gli spazi interni e le aree esterne già utilizzate negli anni pre-pandemia, prima dunque dell'introduzione di Rimini Open Space. In questo modo, precisano da palazzo Garampi, l'amministrazione comunale vuole offrire sostegno agli operatori in questo momento di grave congiuntura economica, a causa del rincaro delle bollette e delle materie prime. Per le famiglie sono previste invece riduzioni a fronte dell'adozione di comportamenti virtuosi per l'ambiente: ad esempio lo sconto aumenterà da 5 a 8 euro per ciascun componente familiare che effettua il compostaggio degli scarti organici, attraverso l'uso della compostiera fornita da Hera.