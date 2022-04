Rimini Calcio, rush finale: 5 punti di vantaggio sul Ravenna da difendere per la C

Sport

Rimini

| 08:24 - 18 Aprile 2022

Tonelli in azione nell'ultimo Ravenna - Rimini disputatosi al Benelli (foto Venturini).

Tre partite in casa e due in trasferta per entrambe le contendenti. Rimini e Ravenna, dopo la domenica di sosta per le festività pasquali, si preparano al rush finale per la vittoria del girone D. Domenica 24 aprile i biancorossi di Gaburro, che partono con un cospicuo + 5 sugli avversari, ospiteranno il Ghiviborgo, che tornerà in campo già a partire da mercoledì 20 nel recupero con il Progresso. Una vittoria, due pareggi e una sconfitta il ruolino di marcia dell'ultimo mese per l'undici allenato da Vangioni, che ha i suoi punti di forza nell'attaccante Matteo Bongiorni e nel centrocampista scuola Atalanta Edoardo Nottoli. Il Ravenna al Benelli testerà il polso a una delle grandi delusioni del girone, l'Athletic Carpi (l'altra è il Forlì), alla caccia di punti playoff. Nelle ultime tre gare per il Carpi due soli punti, con due 0-0 con Correggese e Aglianese, e il pesante rovescio per 6-1 con l'Alcione. Sarà proprio la squadra emiliana, il cui giocatore di spicco è il fantasista ex San Marino Villanova, la rivale del Rimini il 4 maggio, nel turno infrasettimanale, mentre il Ravenna affronterà l'ostica trasferta sul campo della Sammaurese, e chissà che dopo il Forlì anche la squadra di Protti non tiri lo sgabetto ai giallorossi. Domenica 8 maggio sfide casalinghe per i Gaburro's boys con il Seravezza Pozzi, per i rivali con il Progresso. Seguirà, per il Rimini, trasferta sul campo del Sasso Marconi e gara casalinga con il Lentigione; per il Ravenna gara al Benelli con il Borgo San Donnino e trasferta sul campo del Ghiviborgo.