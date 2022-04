Il grande jazz al cinema Fulgor, concerto live dedicato ad Aretha Franklin

Eventi

Rimini

| 08:06 - 18 Aprile 2022

Il trio Ghtami.



Un nuovo appuntamento con il grande jazz al cinema Fulgor di Rimini. Martedì 19 aprile, in collaborazione con Rimini Jazz Club, va in scena il concerto live "Amazing Grace – Aretha Franklin tribute", seguito dalla proiezione dell'omonimo film documentario sulla Regina del Soul firmato dal maestro Sidney Pollack.



Con inizio alle 21, il trio formato da Sara Ghtami, voce, Alex Scala al sax e Mecco Guidi al pianoforte proporrà il repertorio più classico di Aretha Franklin arrangiato in una chiave intima.



Alle 21.45 la proiezione del documentario, realizzato da Pollack in occasione della registrazione dal vivo del doppio album "Amazing Grace" nella chiesa del Reverendo James Cleveland in California, davanti a un pubblico decisamente vivace e all'intera congregazione. Amazing Grace sarebbe diventato l'album più venduto in assoluto della carriera di Aretha Franklin e l'album gospel più popolare di tutti i tempi.



Il film non fu mai diffuso e rimase incompiuto per circa 40 anni, quando Pollack decise di tornare in studio dotato di una nuova tecnologia digitale capace di risintonizzare suono e immagini e di creare quindi un film del tutto nuovo a partire dal materiale grezzo precedentemente registrato. Quarantasette anni dopo, "Amazing Grace" vuole essere una testimonianza della grandezza di Aretha Franklin e una sorta di macchina del tempo capace di mostrarci un momento cruciale della storia musicale e sociale americana.



Biglietti online su https://www.cinemafulgor.com o alla cassa del cinema Fulgor (corso d'Augusto 162, Rimini).