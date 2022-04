Novafeltria, tornano le feste in piazza: a maggio c'è la Sagra del cascione

Attualità

Novafeltria

| 08:03 - 18 Aprile 2022

Sagra del cascione a Novafeltria (edizione 2018).

Dopo due anni di stop per Covid, a Novafeltria torna la Sagra del cascione, kermesse nata nel 2017 e giunta alla sua quarta edizione. Una due giorni, organizzata dalla pro loco e dal comune di Novafeltria, dedicata al cascione e al cibo, in programma sabato 28 (inaugurazione ore 16) e domenica 29 maggio. La formula sarà la stessa degli anni passati: il cuore della manifestazione sarà piazza Vittorio Emanuele, con il mercatino a estendersi in piazza Roma e per il corso Mazzini. In piazza ci sarà lo stand centrale dove poter acquistare i cascioni (sabato aperto dalle 16, domenica dalle 10) e sarà installato il palco dal quale si esibiranno i "Carry on" e "I limoni", nonché Bicio il barzellettiere e Lorenzo Fabbri con la sua fisarmonica. Ma la Sagra del cascione è formata anche da momenti di approfondimento: sabato 28 maggio, alle 18, la conferenza "La ricerca del benessere. Dall'adolescenza all'età della saggezza: un percorso a 360° per vivere in salute", a cura di "Naturalmente erboristeria". Alle 18.30, a cura di erboristeria "Erba medica", "Dal campo alla tavola, erbe da bere e mangiare". Domenica 29 maggio dalla piazza Vittorio Emanuele partirà invece la passeggiata "Alla scoperta delle regine dei prati: riconoscimento delle erbe spontanee". Novità dell'edizione 2022, organizzata da comune e pro loco con la collaborazione de "La consulta dei giovani" e "Gli amici per Sartiano", è il cooking show delle ore 15 di domenica.