Addio a Catherine Spaak, a Rimini girò La Parmigiana

| 22:48 - 17 Aprile 2022

Catherine Spaak.



Il mondo del cinema piange la scomparsa di Catherine Spaak, 77 anni compiuti lo scorso 3 aprile. L'attrice francese nel 1963 è stata protagonista del film "La Parmigiana", girato a Rimini e celebrato peraltro pochi giorni fa dalla biblioteca Gambalunga con "Speciale Rimini e dintorni, ciak si gira!", all'interno della rubrica "la Gambalunga racconta", ogni mercoledì sui canali social della biblioteca. La Spaak nel 2010 fu la madrina della mostra di Riccione "Gli anni della Dolce Vita", dedicata agli anni '60. Un decennio storico per il cinema italiano, al quale l'attrice ha contribuito partecipando a diversi film cult come "L'armata Brancaleone" e "Il sorpasso". In televisione invece aveva legato il suo nome alla celebre trasmissione "Harem".