Baseball, a Godo due sconfitte per i Falcons (13-3 e 15-0)

Sport

Rimini

| 21:49 - 17 Aprile 2022

il lanciatore dei Falcons Tommaso Muccini.



Si è conclusa anche la terza giornata di campionato di serie A di baseball, con i Falcons Torre Pedrera che dopo un'ottima partenza in garauno, subiscono due sconfitte per manifesta inferiorità sul diamante del Godo (13-3 e 15-0), squadra che conferma la sua maggior esperienza rispetto alla neopromossa CSARimini.com.

Garauno. Ottimo avvio della squadra di Lucena e sorpasso al terzo inning (3-2) grazie al doppio a basi piene di Federico Berardi. Successivamente viene fuori il Godo che sfrutta la sua forza in battuta e grazie ai 6 punti segnati al quarto inning, riesce ad allungare chiudendo la partita 13-3 al settimo. Sul monte di lancio neroarancio si sono alternati Nicolò Ioli, Tommaso Muccini, Davide Pedrazzi e Gioele Masini.

Garadue. Sicuramente meno combattuta, con i Falcons che si devono arrendere al poderoso line-up di Godo che mette subito al sicuro il risultato, segnando un punto al primo inning e 6 al secondo. Il monte di lancio dei Falcons non brilla e in battuta toccano valido solo Matteo Giovanelli e Francesco Greco. E così Godo, complici anche le nunerose basi ball concesse dal monte dei Falcons (21 in due partite) chiude 15-0 al sesto inning confermandosi imbattuto in testa al girone. I pitcher di Torre Pedrera sono stati Simone Ioli, Muccini tornato sul monte in garadue e Thomas Poggioli.

I ragazzi allenati da Willy Lucena torneranno in campo domenica contro Modena sul diamante amico di Riccione per riacquistare quella fiducia e quella concentrazione dimostrate nel vittorioso week-end con Sala Baganza.