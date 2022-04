Alle Tennis, alle semifinali il torneo nazionale Open di Primavera del TC Riccione

Sport

Riccione

| 18:20 - 17 Aprile 2022

Giorgia Di Muzio ed Anastasia Grymalska.

Il torneo nazionale Open di Primavera organizzato dal Tennis Club Riccione è alle battute finali. Il giorno di Pasqua è stato dedicato ai quarti di finale. Prosegue la marcia, senza giocare, di Alberto Bronzetti. Il 2.5 portacolori del Tennis Club Viserba ha beneficiato del forfait del 2.1 Antonio Campo, testa di serie n.1, che si aggiunge a quello di Leonardo Iemmi negli ottavi. Semifinali anche per il 2.3 Julius Tverjonas (n.4) che ha battuto 4-6, 6-1, 10-8 il 2.5 Lorenzo Conti.

In serata l’atteso confronto tra il 2.3 Alberto Morolli, testa di serie n.2, di casa sui campi del Tc Riccione, ed il 2.5 Marco Cinotti.

Maschile, ottavi: Julius Tverijonas (2.3, n.4)-Mattia D’Orazi 6-2, 6-4, Lorenzo Conti (2.5)-Alessandro Canini (2.4, n.5) 4-6, 6-3, 10-4, Alberto Morolli (2.3, n.2)-Filippo Valsecchi (2.5) 6-4, 6-1, Marco Cinotti (2.5)-Leonardo Angeloni (2.6) 3-6, 6-2, 11-9, Pietro Augusto Lavoratori (2.5)-Massimiliano Botticelli (2.7) 3-6, 6-3, 10-8, Giulio Colacioppo (2.3, n.3)-Sergio Badini (2.5) 4-6, 6-2, 10-5.

Nel femminile le prime due giocatrici che hanno staccato il biglietto per le semifinali odierne (dalle 14) sono state la n.1 del seeding, Anastasia Grymalska (2.1) e Ginevra Parentini Vallega Montebruno. La 2.1 pescarese si trova sempre a suo agio in Romagna, zona che conosce benissimo per aver difeso i colori del Tennis Villa Carpena nei campionati a squadre e per essersi allenata con coach Patricio Remondegui prima al Tc Valmarecchia poi al Ct Zavaglia nella Ravenna Tennis Academy. Ora difende i colori del Tennis Beinasco ed in Riviera si è presentata molto bene ai blocchi di partenza battendo all’esordio 6-1, 6-4 la 2.5 Giorgia Di Muzio. Va detto che la Grymalska conduceva 6-1, 5-2, ha fallito alcuni match-points poi ha chiuso al decimo gioco contro la portacolori del Tc Riccione. Esce molto bene da una partita in lotta la 2.4 Ginevra Parentini Montebruno Vallega, testa di serie n.5, che ha sconfitto 2-6, 6-4, 10-8 la pari classificata Anastasia Piangerelli (n.4). Ha destato un’ottima impressione la 18enne giocatrice dell’Area Tennis Academy (Torino)anche in proiezioni semifinali.

Esordio soft a Riccione anche per la n.2 del seeding, la 2.1 tedesca ma ormai abruzzese d’adozione Anne Schaefer, ex n.161 del ranking mondiale nel 2009. La portacolori del Circolo Tennis Porto San Giorgio ha dominato la 2.5 Elena Omiccioli con un secco 6-1, 6-1.

Femminile, ottavi: Ilaria Morgillo (2.8)-Anita Picchi (2.6) 6-4, 6-2, Anastasia Piangerelli (2.4, n.4)-Alice Monducci Delucca (2.6) 6-1, 6-3, Giorgia Di Muzio (2.5)-Marta Lombardini (2.6) 6-3, 7-5, Ginevra Parentini Vallega Montebruno (2.4, n.5)-Elena Pellicani (2.7) 6-4, 6-0, Ludovica Pierro (2.7)-Emma Ferrini (2.3, n.3) 6-0, 1-6, 10-7.

Domani le semifinali dalle 14.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.