Basket C Silver, Dulca Angels sconfitti nel testa a testa con la leader Anzola (80-85)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:20 - 17 Aprile 2022

Gli Angels (foto Alfio Sgroi).

I Dulca Angels di coach Massimo Bernardi sfiorano l'impresa di fermare la capolista Anzona sul parquet del Pala SGR (80-85). Purtroppo la sfortuna colpisce ulteriormente i gialloblù che oltre alla solita assenza di Luca Pesaresi, devono rinunciare a Daniel James (squalificato la partita scorsa a Novellara) e Filippo Mulazzani per un problema fisico rimediato nell’ultimo allenamento.

Nonostante le premesse di una partita difficile, gli Angels vanno sotto subito subendo l’esperienza di Carpani e De Ruvo, ma con l’ingresso di Mattia Nervegna e Elia Morandotti si riesce a contenere il passivo (17-27 al 10′).

Nel secondo periodo per Anzola sale in cattedra Parmeggiani, ma gli Angels trovano uno scatenato Niccolò Buzzone. In questi primi due quarti regnano gli attacchi da una parte e dall’altra con gli ospiti però sempre in netto controllo della partita (42-51 al 20′).

Alla ripresa delle ostilità coach Massimo Bernardi manda nella mischia Marco Mari e Simone Bonfè entrambi classe 2005. Anzola però non si ferma e con De Ruvo e Baccillieri provano ad allungare sul +20. Gli Angels ricuciono immediatamente con Ramilli e Morandotti rimanendo aggrappati ancora alla partita (61-72 al 30′)

L’ultimo quarto sembra consegnare la vittoria facilmente ad Anzola, a 5′ dalla fine, i Dulca Angels sono sotto di 10 (66-76). Qui ancora una volta il cuore gialloblù batte forte e i ragazzi in campo non mollano, partendo dalla difesa. In un Pala SGR bollente spinto da un grande pubblico Anzola non trova più la via del canestro subendo la forte pressione e gli Angels punto dopo punto con Ramilli e Nervegna ricuciono fino al 76-80 a 2′ dalla fine. Qui prima Chiari poi Buzzone trovano i due canestri dell’incredibile 80 pari.

Anzola però si dimostra capolista vera e a 50″ dalla fine con Daly trova una tripla difficile che porta gli ospiti sul 80-83. I Dulca Angels non trovano il canestro in attacco e così si è costretti ai falli sistematici che sanciscono il risultato finale 80-85.

Comunque complimenti agli Angels che in una situazione praticamente impossibile hanno per poco portato a casa la partita. Nulla comunque è ancora perduto per i playoff, certo è che le due partite rimanenti della fase d’andata con Correggio fuori casa e CVD al Pala SGR saranno fondamentali per il cammino degli Angels.

IL TABELLINO

DULCA SANTARCANGELO – ANZOLA 80 - 85

Santarcangelo: Piazza 5, Mazzotti 2, Nervegna 14, Ramilli 19, Morandotti 10, Chiari 9, Buzzone 17, Bonfè 2, Mari 2, Nuvoli, Mancini, Macaru n.e. All. Bernardi

Anzola: Carpani 12, Daly 15, Parmeggiani 19, De Ruvo 17, Baccillieri 10, Lullo 5, Beccafichi 3, Orsi 2, Betti 2, Zanetti, Jevtic. All. Moffa

PARZIALI: 17-27; 42-51; 61-72