Tennis, partito il torneo nazionale Open femminile al Ct Venustas

Sport

Rimini

| 12:30 - 17 Aprile 2022

Emma Ferrini.

Partita al Circolo Tennis Venustas di Igea Marina la terza edizione del torneo nazionale Open femminile dotato di un montepremi di 4.000 euro. Una bella occasione per vedere in campo, nella bella cornice del Club bellariese, alcune tra le più forti seconda categoria italiane. Le iscritte solo salite a quota 67, ultima ad aggiungersi la 2.4 Maria Toma, le giocatrici con miglior classifica attualmente sono la 2.3 riminese Emma Ferrini, le 2.4 Vittoria Modesti e Valeria Muratori, le 2.5 Irene Riva e Natasha Mihaela Motinga, a seguire le 2.6 romagnole Giulia Dal Pozzo, Martina Balducci, Anita Picchi, Marta Lombardini ed Elisa Pari. Le iscrizioni dalla classifica 3.3 in su sono ancora aperte, quindi è assai probabile che il cast del torneo di Igea diventi ancora più ricco.

E’ stato sorteggiato il primo tabellone, di 4° categoria, con queste teste di serie, nell’ordine la 4.1 Alice Rossi e le 4.2 Francesca Tetto, Maria Bianca Bovara e la 4.3 Beatrice Ficocello.

1° turno tabellone di 4°: Gretel Bevilacqua (Nc)-Rebecca Lera (Nc) 6-4, 3-6, 10-7, Viola Amati (4.5)-Maria Vittoria Salvatori (4.6) 6-4, 6-1. 2° turno: Irene Fortunati (4.5)-Fulvia Pellini (4.5) 6-3, 6-2.