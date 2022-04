In difficoltà con il kitesurf, salvato dalla Capitaneria di Porto

Cronaca

Rimini

| 08:05 - 17 Aprile 2022

Il rientro in porto dei militari.

Sabato alle 17:15 circa è arrivata alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Rimini, tramite il “Numero Blu” 1530, una richiesta di soccorso ad un kiter in difficoltà nei pressi del Bagno 151 al confine tra Rimini e Riccione. Il segnalante, appartenente ad un gruppo di kitesurfisti usciti in mare, comunicava che un suo amico era rimasto in acqua e per le avverse condizioni meteorologiche in zona non riusciva a rientrare a riva. Dalla Sala Operativa è stata subito disposta l’uscita della motovedetta CP 842, unità operativa h24 e destinata al servizio S.A.R. (Search and Rescue) di ricerca e soccorso della vita umana in mare, e inviata la pattuglia terrestre del dipendente Ufficio Locale marittimo di Riccione. I militari hanno in breve raggiunto il luogo della segnalazione e hanno soccorso il kiter in difficoltà recuperandolo dall’acqua e prestandogli l’assistenza necessaria in quanto in visibilmente scosso e affaticato. Durante il rientro in porto i militari, constatate le buone condizioni generali del malcapitato, non hanno chiesto l’intervento del 118 e una volta sbarcati in piazzale Boscovich, alle 18:30, hanno affidato il kiter soccorso agli amici che nel frattempo erano giunti in porto per riportarlo a casa.