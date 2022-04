Basket B, Roseto sbanca Ozzano. Faenza torna in corsa per i playoff

Sport

| 01:21 - 17 Aprile 2022

Si sono giocate soltanto sette partite nel turno prepasquale del girone C, dato che Rimini – Npc Rieti è stata rinviata al 5 maggio su richiesta della società romagnola vista la convocazione di Scarponi in Under 18. Ancora una volta non sono mancate le emozioni ed infatti molti verdetti saranno decisivi nelle ultime tre giornate.

La capolista Roseto (Amoroso 34) rialza subito la testa e con autorità sbanca 102-83 Ozzano (Klyuchnyk 30). Successo d’oro anche per la Real Sebastiani Rieti (Contento 17) che battendo 81-73 Imola (Carnovali 17) supera momentaneamente i cugini della Npc.

Approfittano delle sconfitte di Ozzano e Imola, i Raggisolaris (Aromando 22) aggiudicandosi 65-63 lo scontro diretto con Senigallia (Giannini 15) ritornando così in corsa per i play off. Un obiettivo già raggiunto da Ancona (Giombini 17) grazie alla larga vittoria su Civitanova Marche (Riccio 16) per 79-55.

Pesantissimo ko casalingo per Cesena (Mascherpa 20), caduta in casa 76-79 con Teramo (Antonelli 29), uno scivolone che potrebbe condannarla ai play out. Conquista invece punti pesanti in chiave salvezza la Luiss Roma (Pasqualin 25) impostasi 99-71 a Jesi (Gloria 19).

Dopo un lungo inseguimento, Montegranaro (Re 22) aggancia Civitanova Marche e Giulianova, grazie al successo sugli abruzzesi (Bischetti 18) per 101-70, ora ultimi in classifica.

Classifica: Rimini* e Roseto 42; e Real Sebastiani Rieti 40; Npc Rieti* 38; Ancona 36; Imola e Ozzano 32; Senigallia 30; Raggisolaris 28; Luiss Roma 26; Teramo 24; Cesena 22; Jesi (-1) 19; Montegranaro, Civitanova Marche e Giulianova 6.

*Rimini – Npc Rieti si recupera il 5 maggio

Prossimo turno. Sabato: Luiss Roma – Giulianova. Domenica: Jesi – Raggisolaris; Ancona – Rimini; Civitanova Marche – Cesena; Npc Rieti – Real Sebastiani Rieti; Roseto – Teramo; Senigallia – Montegranaro. Lunedì: Imola – Ozzano.