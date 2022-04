Tennis, Open di Primavera: Alberto Morolli vola nei quarti

Sport

Riccione

| 18:50 - 16 Aprile 2022

Alberto Morolli.

Con diversi giocatori locali tra i protagonisti entra nel vivo il torneo nazionale Open di Primavera organizzato dal Tennis Club Riccione. Si tratta di un torneo Open “combined” che prevede un tabellone maschile ed uno femminile in contemporanea, per complessivi 4.000 euro di montepremi. In particolare conquista i quarti di finale Alberto Morolli, giocatore seguito da coach Giovanni Marra nell’agonistica di vertice del Club riccionese, che ha regolato in due set Filippo Valsecchi. Quarti anche per Alberto Bronzetti (2.5), portacolori del Tc Viserba, che avanza per il forfait del suo avversario, così come raggiunge i quarti Marco Cinotti (Ct Massa) che ha vinto una vera maratona su Leonardo Angeloni.

4° turno: Pietro Augusto Lavoratori (2.5)-Filippo Fracassi (2.6) 6-2, 6-1, Massimiliano Botticelli (2.7)-Diego Bravetti (2.5, n.6) 6-3, 6-3, Sergio Badini (2.5)-Emanuele Turconi (2.6) 6-2 6-3, Leonardo Iemmi (2.5)-Giacomo Polidori (2.7) 3-6, 5-4 e ritiro, Alberto Bronzetti (2.5)-Giovanni Femia (2.6) 6-4, 6-0.

Ottavi: Julius Tverijonas (2.3, n.4)-Mattia D’Orazi 6-2, 6-4, Lorenzo Conti (2.5)-Alessandro Canini (2.4, n.5) 4-6, 6-3, 10-4, Alberto Morolli (2.3, n.2)-Filippo Valsecchi (2.5) 6-4, 6-1, Marco Cinotti (2.5)-Leonardo Angeloni (2.6) 3-6, 6-2, 11-9.

Nel femminile la prima a staccare il biglietto per i quarti è stata Elena Omiccioli, per il forfait della sua avversaria, seguita da Ilaria Morgillo ed Anastasia Piangerelli. 3° turno tabellone finale: Elena Omiccioli (2.6)-Maria Luna Meneguzzo (2.6) 6-1, 6-3, Elena Pellicani (2.7)-Giulia Dal Pozzo (2.6) 5-4 e ritiro, Anita Picchi (2.6)-Letizia Migani (2.8) 6-3, 6-1, Martina Balducci (2.6)-Chiara Dal Pozzo (3.2) 6-0, 6-1, Marta Lombardini (2.6)-Martina Balducci (2.6) 7-5, 6-2, Ludovica Pierro-Aurora Corvi (2.6) 2-6, 6-3, 10-8. Ottavi: Ilaria Morgillo (2.8)-Anita Picchi (2.6) 6-4, 6-2, Anastasia Piangerelli (2.4, n.4)-Alice Monducci Delucca (2.6) 6-1, 6-3.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.