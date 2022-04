Baseball, doppietta per San Marino a Sala Baganza (18-0 e 20-1)

Sport

Repubblica San Marino

| 18:20 - 16 Aprile 2022

Epifano.

Doppia vittoria a Sala Baganza, per i Campioni d’Italia del San Marino Baseball. In terra emiliana, le due gare prepasquali si sono concluso col punteggio di 18-0 e 20-1, entrambe al sesto inning. Luca Di Raffaele ed Eduardo Peluso i due vincenti, ma sulla bilancia dei due match va evidenziata la giornata nel box di Erick Epifano, che chiude con 6/7 e 7 punti battuti a casa.

GARA1. Due punti subito, ma anche gara che per due inning rimane tutto sommato in equilibrio. Poi nel box di battuta aumenta l’efficacia e il solco è scavato con decisione.

Con due out e due in base (doppio di Ferrini e base a Celli), il 2-0 è firmato dal singolo a sinistra di Ustariz. Al 2° i Titani non sono produttivi mentre al 3° scappano via. Con le basi piene, il singolo di Epifano vale il 4-0, quello interno di Ferrini il 5-0 e i quattro ball a Celli, di nuovo in situazione di basi cariche, il 6-0.

Alla quarta ripresa, con le basi piene e due out, è Leo Ferrini colpito a far entrare il 7-0. Al quinto inning, invece, sono addirittura sette i punti per un San Marino che di fatto raddoppia. Si comincia forte col triplo di Celli e con il fuoricampo di Lino (9-0), poi una base e un paio di errori caricano di nuovo i cuscini. A quel punto sono singolo di Ferrini (10-0), triplo di Angulo (13-0) e doppio di Celli, alla seconda extra-base nello stesso inning, ad arrotondare il risultato (14-0).

Infine la sesta ripresa, con base ball a Epifano che genera il 15-0 automatico, singolo a sinistra di Di Fabio per il 17-0 e lancio pazzo con uomo in terza per il 18-0.

Sul monte staffetta per Quattrini, Luca Di Raffaele, Mazzocchi e Di Fabio, con quattro valide concesse in totale e nessuna base ball.

I tabellini

FONTANA ERMES SALA BAGANZA – SAN MARINO BASEBALL 0-18 (6°)

SAN MARINO: Ferrini 3b (3/4), Angulo (Lo. Di Raffaele 0/1) 2b (2/4), Celli ec (2/3), Lino r (1/6), Ustariz 1b (2/3), Leonora es (2/3), Batista (Pulzetti ed) dh (1/4), Epifano ss (1/2), Di Fabio ed/l (1/5).

SALA BAGANZA: Lanfranchi (Wewala Gamage 0/1) ss (0/2), Daraio (Di Lauro 0/1) es (0/2), Das Neves Marin (Ronchini 0/1) r (2/2), Corsini ec (0/2), De Martino dh (1/2), Fontana 3b (0/2), Romanini 1b (0/2), Cotti ed (1/1), Giulianotti 2b (0/2).

SAN MARINO: 204 174 = 18 bv 15 e 1

SALA BAGANZA: 000 000 = 0 bv 4 e 2

LANCIATORI: Quattrini (i) rl 3, bvc 3, bb 0, so 4, pgl 0; Lu. Di Raffaele (W) rl 2, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0; Mazzocchi (r) rl 0.1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Di Fabio (f) rl 0.2, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0; Lama (L) rl 2.1, bvc 3, bb 6, so 1, pgl 5; Frati (r) rl 3.2, bvc 12, bb 5, so 0, pgl 8.

NOTE: fuoricampo di Lino (2p. al 5°); triplo di Angulo e Celli; doppio di Ferrini, Celli e De Martino.

GARA2. La partita pomeridiana resta sulla parità nel primo inning, ma tra secondo (4 punti) e terzo (9) San Marino prende il volo. Super gara nel box per Epifano (5/5), ma da registrare è anche il debutto del nuovo acquisto Pieternella (sostituto di Grasso), che si concede subito un fuoricampo.

Al 2°, dopo due basi ball, è il doppio di Dudley Leonora a scrivere 2-0, poi arrivano singolo di Epifano, di Pieternella (3-0) e volata di sacrificio di Pulzetti per il 4-0. Al terzo ecco un big inning da nove punti che comincia con le valide di Celli e Lino e col doppio di Ustariz (6-0). Dopo il singolo di Leonora (7-0), la base a Batista e il cambio sul monte (Zambelli per Sanchez), è il triplo a destra di uno scatenato Epifano a firmare il 9-0. Poi, dopo due basi, ecco singolo di Angulo per il 10-0, volata dell’11-0 di Celli, valida al centro di Lino per il 12-0 e sacrificio di Leonora per il 13-0.

Col risultato sostanzialmente in cassaforte, San Marino subisce il primo punto di giornata nella parte bassa del terzo su un errore della difesa (1-13), mentre al quarto arriva il 14-1 su una volata di Federico Celli.

Al 6° i Titani mettono a segno sei punti. Il 15-1 è spinto da una rimbalzante di Ustariz e da un errore, il 16-1 da una volata di Leonora, 17-1 e 18-1 dal doppio di Epifano, 19-1 e 20-1 dal fuoricampo da due di Pieternella.

Sul monte tre inning per Quevedo, due per Peluso (vincente) e uno per Baez.

FONTANA ERMES SALA BAGANZA – SAN MARINO BASEBALL 1-20 (6°)

SAN MARINO: Pulzetti 3b (0/3), Angulo 2b (2/4), Celli ec (1/3), Lino dh (4/4), Ustariz 1b (2/4), Leonora es (2/3), Batista ed (1/3), Epifano ss (5/5), Pieternella r (2/4).

SALA BAGANZA: Lanfranchi ss (2/3), Daraio es (0/3), Das Neves Marin r (2/3), Corsini (Ronchini 0/1) ec (0/2), Graiani (Dilauro 0/1) dh (0/2), Fontana (Wewala Gamage 0/1) 3b (1/2), De Martino 1b (0/2), Cotti ed (0/1), Giulianotti 2b (0/2).

SAN MARINO: 049 106 = 20 bv 19 e 1

SALA BAGANZA: 001 000 = 1 bv 5 e 2

LANCIATORI: Quevedo (i) rl 3, bvc 5, bb 0, so 6, pgl 0; Peluso (W) rl 2, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0; Baez (f) rl 1, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0; Sanchez (L) rl 2, bvc 7, bb 3, so 3, pgl 8; Zambelli (r) rl 2, bvc 6, bb 4, so 1, pgl 5; Pizzarotti (f) rl 2, bvc 6, bb 1, so 1, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Pieternella (2p. al 6°); triplo di Epifano; doppi di Angulo, Ustariz, Leonora, Batista, Epifano e Lanfranchi.